Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşalı çiftçilerin mağduriyetini gideriyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşalı çiftçilerin mağduriyetini gideriyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşalı çiftçilerin mağduriyetini gideriyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarladaki ürünleri piyasanın çok altında alınmak istenen Mustafakemalpaşalı çiftçilerin mağduriyetini gidermek için devreye girdi. Mahsulleri Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle degerinde alacaklarını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını açıklayan Başkan Bozbey, 'Köylülerin ürünlerini ucuz rakamlarla satmasına fırsat vermeyeceğiz' dedi.

25.07.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarladaki ürünleri piyasanın çok altında alınmak istenen Mustafakemalpaşalı çiftçilerin mağduriyetini gidermek için devreye girdi. Mahsulleri Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle degerinde alacaklarını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını açıklayan Başkan Bozbey, "Köylülerin ürünlerini ucuz rakamlarla satmasına fırsat vermeyeceğiz" dedi.

'Başkan Bozbey Burada' projesi çerçevesinde Mustafakemalpaşa ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, beraberindeki Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve CHP İlçe Başkanı Gökhan Demir ile birlikte Mustafakemalpaşa Mahalle Muhtarları Derneği'nde üreticilerle ve köylülerle buluştu. Bir hafta öncesine kadar kilosunu 10 lira civarında sattıkları kavun ve karpuzun şimdi toptancılar tarafından 2-3 lira civarında alınmak istendiğini dile getiren köylüler, yaşadıkları mağduriyet sebebiyle ürünlerini tarladan toplayamadıklarını söyledi.

"Köylünün malını tarlada bırakmayacağız"

Ürünlerin piyasanın çok altında alınmak istenmesine duyarsız kalmayan Başkan Bozbey, kavun ve karpuzların köylünün emeğine değecek bir değerde ve direk çiftçiden satın alınması talimatını verdi. Vatandaşlardan alkış alan Başkan Bozbey, "Mustafakemalpaşalı çiftçilerimizle buluştuk. Sıkıntılarını ve taleplerini dinledik. Geçen haftaya kadar 10 liradan sattıkları kavun ve karpuzların şimdilerde 2-3 liraya alınmak istendiğini öğrendik. Bu sebeple de ürünler tarlada kalmış. Konuya kayıtsız kalamazdım. Hemen arkadaşlara talimat vererek ürünlerin değerinde alınmasını istedim. Köylünün malını tarlada da bırakmayacağız, ürünlerini ucuz rakamlara satmasına da fırsat vermeyeceğiz. Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla alacağımız kavun ve karpuzları da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşalı çiftçilerin mağduriyetini gideriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşalı çiftçilerin mağduriyetini gideriyor - Son Dakika
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