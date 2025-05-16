Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde Gerilim: Tansiyon Yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı birinci toplantısında yapılan konuşmalar sonrasında tansiyon yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı birinci toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce grup sözcülerinin söz aldığı toplantı, zaman zaman tartışmalara sahne oldu. Başkan Mustafa Bozbey bunun üzerine gergin ortamın sona ermesi amacıyla oturuma ara verdi. Aranın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, böyle bir olayın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanmasından hicap duyduğunu belirtti. Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, ifade özgürlüğüne inanmış insanlar olarak herkesi dinlemek zorunda olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Söylenenleri yüzde 100 kabul edecek değiliz. Kabul edebiliriz ya da etmeyebiliriz. Ancak birbirimize karşı söylemlerimizde ve ifadelerimizde insani duygularımızı bırakmamalıyız. Yaşananlardan üzüntü duydum" dedi.

Meclis toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'na yöneltilen sözlü saldırıların sadece şahsi değil, tüm Bursa'ya yapılmış ağır bir hakaret olduğunu belirten Başkan Bozbey, meclisin çalışma düzenini alt üst ederek, hakaret yağdırarak, belediyenin yasama faaliyetini sabote etmenin siyaset olmadığını, vandallık olduğunu ifade etti. - BURSA