Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Gerilim: Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Gerilim: Tansiyon Yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde Gerilim: Tansiyon Yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında, grup sözcülerinin konuşmaları sırasında gergin anlar yaşandı. Başkan Mustafa Bozbey, yaşananlar karşısında üzgün olduğunu belirterek, meclisteki insani duyguların önemine dikkat çekti.

16.05.2025 09:02  Güncelleme: 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı birinci toplantısında yapılan konuşmalar sonrasında tansiyon yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı birinci toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce grup sözcülerinin söz aldığı toplantı, zaman zaman tartışmalara sahne oldu. Başkan Mustafa Bozbey bunun üzerine gergin ortamın sona ermesi amacıyla oturuma ara verdi. Aranın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, böyle bir olayın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanmasından hicap duyduğunu belirtti. Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, ifade özgürlüğüne inanmış insanlar olarak herkesi dinlemek zorunda olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Söylenenleri yüzde 100 kabul edecek değiliz. Kabul edebiliriz ya da etmeyebiliriz. Ancak birbirimize karşı söylemlerimizde ve ifadelerimizde insani duygularımızı bırakmamalıyız. Yaşananlardan üzüntü duydum" dedi.

Meclis toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'na yöneltilen sözlü saldırıların sadece şahsi değil, tüm Bursa'ya yapılmış ağır bir hakaret olduğunu belirten Başkan Bozbey, meclisin çalışma düzenini alt üst ederek, hakaret yağdırarak, belediyenin yasama faaliyetini sabote etmenin siyaset olmadığını, vandallık olduğunu ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Politika, Tansiyon, Belediye, 3-sayfa, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Gerilim: Tansiyon Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

11:10
Bomba iddia Zinedine Zidane Fenerbahçe’ye geliyor
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:47:10. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Gerilim: Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.