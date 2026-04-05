Bursa Büyükşehir Meclisi yeni başkan vekilini perşembe günü seçiyor

Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Bozbey'in tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Nisan'da yeni başkanvekilini seçmek için olağanüstü toplanacak.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği belirtildi. Valilikten meclis üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve 'Başkan Vekili Seçimi' konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü bulunurken, başkanvekili seçiminin meclis çoğunluğu doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. - BURSA