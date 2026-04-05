Bursa Büyükşehir Meclisi yeni başkan vekilini perşembe günü seçiyor - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Meclisi yeni başkan vekilini perşembe günü seçiyor

05.04.2026 19:06
Bursa'da Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından, Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Nisan'da yeni başkanvekilini seçmek için olağanüstü toplanacak. Toplantının saat 11.00'de yapılacağı belirtildi.

Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Bozbey'in tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Nisan'da yeni başkanvekilini seçmek için olağanüstü toplanacak.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği belirtildi. Valilikten meclis üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve 'Başkan Vekili Seçimi' konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü bulunurken, başkanvekili seçiminin meclis çoğunluğu doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Meclisi yeni başkan vekilini perşembe günü seçiyor - Son Dakika

Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Meclisi yeni başkan vekilini perşembe günü seçiyor - Son Dakika
Advertisement
