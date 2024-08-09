Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya\'da Otoparkı Ücretsiz Yapacak

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesindeki BURULAŞ'a ait otoparkın cuma günleri vatandaşların rahatlıkla pazar alışverişini yapabilmesi için 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Bursa'da ulaşım sorununun çözümüne yönelik çalışmaları başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan parklanma sorunu yaşanan bölgelere de alternatif çözümler üretiyor. Kentin önemli turistik bölgelerinden olan Mudanya ilçesinde trafiğin rahatlamasını ve vatandaşların rahatlıkla pazar alışverişi yapabilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede dolgu alanındaki kapalı pazar yeri karşısında bulunan BURULAŞ'a ait otoparkın cuma günleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. - BURSA