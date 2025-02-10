Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Altyapı Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Altyapı Yenileme Çalışmaları

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl, Gemlik ve Mustafakemalpaşa'da sürdürülen altyapı yenileme projeleriyle tüm ilçeleri sağlam altyapıya kavuşturmayı hedefliyor. Başkan Bozbey, çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

10.02.2025 20:21  Güncelleme: 20:30
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Bursa Büyükşehir'den sağlıklı altyapı için yoğun mesai

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarının yanı sıra Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde de altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi güçlü bir altyapıya kavuşturacak yatırımlarına BUSKİ'nin projeleriyle devam ediyor. İnegöl'de yürüttükleri kapsamlı yenileme çalışmalarına devam eden BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer ve Osmaniye mahallelerinde yaklaşık 2 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı çalışmalarını yürütüyor. Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi TOKİ hattı kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı yapım işi çerçevesinde Lalaşahin ve Orta Mahallelerde 12 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları da hızla sürdürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm ilçeleri sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak için BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla projeleri tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. İnegöl ilçesindeki altyapı yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, "Sahadaki personellerimizin özverili çalışmalarıyla 17 ilçede altyapı yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda Gemlik ilçesi Eşref Dinçer ve Osmaniye mahalleleri ile Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin ve Orta mahallelerinde ekiplerimiz çalışmaları yürütüyor. Bu hizmetlerle gelişmiş ve dirençli bir Bursa hedefliyoruz. Sağlıklı kentler güçlü altyapılar üzerine inşa edilebilir. Tüm ilçeleri sağlıklı altyapıya kavuşturmaya kararlıyız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Altyapı Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

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