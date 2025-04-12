Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Büyük Çiftçi Buluşması… Mustafa Bozbey: "Mazot Desteğimizi Çiftçimize Sunacağız"

(BURSA) - Büyük Çiftçi Buluşması'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarım Peyzaj A.Ş. iş birliğinde yaptıkları her projenin çiftçiler için olduğunu belirterek, "Hazırlıklarını sürdürdüğümüz mazot desteğimizi de bütçemiz nispetinde hazırlayıp çiftçimize sunacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde "Büyük Çiftçi Buluşması" düzenledi. Gün boyu süren buluşma kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Kuşçu, BUÜ Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Barış Bülent Aşık ve Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu tarafından üreticilere hibeli olarak sunulan ürünlerin ve suyun ve sulama sistemlerinin doğru kullanımı, gübreleme ve gübre programı oluşturma eğitimi, toprak analizinin önemi ve numune alma eğitimi verildi.

17 ilçeden çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği buluşmaya Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinin yöneticileri, akademisyenler, ziraat odalarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

Bozbey, Bursa'nın bereketli topraklarına can veren, üretimiyle kente hayat katanların çiftçiler olduğunu söyledi. Üreticilerle her zaman omuz omuza olduklarını belirten Bozbey, üretmenin artık her geçen gün daha da zorlaştığını dile getirdi. Girdi maliyetleri artarken, ürün fiyatlarının da emeklerinin karşılığını vermediğini sözlerine ekleyen Bozbey, şunları söyledi:

"Tüm bunlara rağmen üretmeye devam etmek gerekiyor. Alın teri dökenin, toprağa emek verenin daima arkasındayız. Tarım Peyzaj AŞ iş birliğinde yaptığımız her proje sizler için, çocuklarımız ve kentimizin geleceği için. Sizler tarımın kahramanlarısınız. Toprağı bereketle buluşturanlarsınız. Çiftçimizin yüzü güldüğünde Bursalının da yüzü gülecektir. Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı'da Tarım Plast fabrikamız ile damla sulama borusu üretimini başlattık. Onunla da yetinmedik. Sıvı gübreyle ilgili çalışmaları da başlattık. Olumlu sonuçlar aldık. Aynı zamanda hazırlıklarını sürdürdüğümüz mazot desteğimizi de bütçemiz nispetinde hazırlayıp, çiftçimize sunacağız."

Tarımın sürdürülebilir olmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Bozbey, toprağı tanımak için mobil toprak analiz hizmetini başlattıklarını aktardı. Ekiplerin toprakları yerinde analiz ettiğini ve hangi ürüne ne kadar gübre gerektiğini bilimsel verilerle sunduğunu ifade eden Bozbey, "Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Çiftçilerin neler yaşadığını iyi biliyorum. Onun için amacımız, üretiminizi artırmak ve gelirinizi yükseltmek. Tarlalarımıza ve topraklarımıza sahip çıkıyoruz. Tarım artık bilgiyle, bilimle, teknolojiyle yapılmalı. Bursa Uludağ Üniversitesi'yle iş birliği içindeyiz. Bilgiyle üretimi buluşturuyoruz. Bunun yanında fide ve fidan dağıtım programımızdan binlerce çiftçimiz yararlandı. Ayrıca üreticinin elinde kalan bazı ürünleri destek olmak için satın aldık. Zaman zaman farklı desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bursa'da tarımın sürdürülebilirliğini sağlamalıyız"

Tarlaların önemli bir kısmının maliyetlerin artmasından dolayı ekilmediğini belirten Bozbey, çiftçilerin ekilmedik yer bırakmamasını istedi. Eken ve üreten herkesin yanlarında olacaklarını dile getiren Bozbey, "İklim değişikliği dünyanın en önemli sorunudur. Bursa'da da yeniden toprak analizleri yapıp iklim değişimini de dikkate alarak üretim şeklini değiştirmeliyiz. Nisan ayının ortasına geldik barajlarımız hala yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Yeraltı su seviyesi ise Bursa ovasında 250 metre civarına indi. Bunları dikkate alarak üretimimizi şekillendirmeliyiz. Gerekirse suya daha az ihtiyaç duyan ürünleri konuşmalıyız. Bursa'da tarımın sürdürülebilirliğini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türk çiftçisinin yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları dile getirerek, Büyük Çiftçi Buluşması'nı düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tarım Peyzaj A.Ş.'ye teşekkür etti.

Tarım Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Büyük Çiftçi Buluşması'na katılan tüm üreticilere teşekkür etti.

Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, Bursa tarımında yaşanan sorunlardan toplumun tüm kesimlerinin etkilendiğini söyledi. Çiftçinin üretim konusunda büyük zorluklar yaşadığını anlatan Akar, "Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ olarak bu tabloyu değiştirmek için çiftçiye nefes aldıracak projeler geliştiriyoruz. Bursa'nın bereketli topraklarını en iyi şekilde değerlendirmek, tarımsal üretimi daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından program, Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinin sunumlarıyla devam etti.