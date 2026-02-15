Büyükorhan'a büyükşehir eli değdi - Son Dakika
Yerel

Büyükorhan'a büyükşehir eli değdi

Büyükorhan\'a büyükşehir eli değdi
15.02.2026 11:28  Güncelleme: 11:30
Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak adına Büyükorhan ilçesindeki halı sahayı yenileyerek bölge halkının hizmetine sundu. Yenilenen halı saha, çocukların spor yapma konusundaki taleplerini karşılıyor.

Bursa'da gençlik ve spor projeleriyle gençlerin aktivite alanlarını genişleten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesindeki tek halı sahayı yenileyerek bölge halkının kullanımına sundu.

Gençlerin konforlu ve güvenilir alanlarda geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kente yeni spor tesisleri kazandırırken diğer yandan mevcut spor tesislerini de yenileyerek modern hale getiriyor.

Büyükorhan ilçesindeki çocukların taleplerine kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde bulunan ve fiziki şartları oldukça kötü olan halı sahayı sil baştan yeniledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, oldukça kötü bir zemine sahip halı sahanın bin metrekareyi aşan zeminini tamamen değiştirdi. Kale direkleri ve saha kenarındaki kafes telleri de yenileyen ekipler, boyama imalatlarını tamamlayarak bölge halkının kaliteli bir şekilde spor yapmasına imkan sağladı.

Halı sahanın yenilenmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükorhan'a büyükşehir eli değdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Büyükorhan'a büyükşehir eli değdi - Son Dakika
