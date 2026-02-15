Büyükorhan\'a büyükşehir eli değdi

Bursa'da gençlik ve spor projeleriyle gençlerin aktivite alanlarını genişleten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesindeki tek halı sahayı yenileyerek bölge halkının kullanımına sundu.

Gençlerin konforlu ve güvenilir alanlarda geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kente yeni spor tesisleri kazandırırken diğer yandan mevcut spor tesislerini de yenileyerek modern hale getiriyor.

Büyükorhan ilçesindeki çocukların taleplerine kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi, Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde bulunan ve fiziki şartları oldukça kötü olan halı sahayı sil baştan yeniledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, oldukça kötü bir zemine sahip halı sahanın bin metrekareyi aşan zeminini tamamen değiştirdi. Kale direkleri ve saha kenarındaki kafes telleri de yenileyen ekipler, boyama imalatlarını tamamlayarak bölge halkının kaliteli bir şekilde spor yapmasına imkan sağladı.

Halı sahanın yenilenmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA