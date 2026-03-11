Yenişehir'de bugün pideler Büyükşehir'den - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenişehir'de bugün pideler Büyükşehir'den

Yenişehir\'de bugün pideler Büyükşehir\'den
11.03.2026 14:26  Güncelleme: 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Yenişehir ilçesinde vatandaşlara BESAŞ'ın Ramazan pidesini dağıtarak paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu kentin dört bir yanında yaşatmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde vatandaşlara BESAŞ'ın Ramazan pidesini ikram etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kent genelinde dayanışmayı artıracak çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, Yenişehir ilçesinde Ramazan pidesi dağıtarak Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaştı. İftar saatine kısa süre kala yapılan dağıtımla, vatandaşlar sıcak pidelerini alarak evlerine götürdü.

Vatandaşlarla bir araya gelen BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Ramazan'ın dayanışma ruhunun hissedildiği en özel zamanlardan biri olduğunu söyledi. BESAŞ tarafından hijyenik şartlarda özenle üretilen Ramazan pidelerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların sofralarında yerini aldığını belirten Demirtaş, diğer ilçelerde de bu tür etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Yenişehirli vatandaşlar da yapılan ikram dolayısıyla Başkan Mustafa Bozbey'e, Büyükşehir Belediyesi'ne ve BESAŞ'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yenişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir'de bugün pideler Büyükşehir'den - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:20
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:25:39. #7.13#
SON DAKİKA: Yenişehir'de bugün pideler Büyükşehir'den - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.