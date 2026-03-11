Yenişehir\'de bugün pideler Büyükşehir\'den

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu kentin dört bir yanında yaşatmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde vatandaşlara BESAŞ'ın Ramazan pidesini ikram etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kent genelinde dayanışmayı artıracak çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, Yenişehir ilçesinde Ramazan pidesi dağıtarak Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaştı. İftar saatine kısa süre kala yapılan dağıtımla, vatandaşlar sıcak pidelerini alarak evlerine götürdü.

Vatandaşlarla bir araya gelen BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Ramazan'ın dayanışma ruhunun hissedildiği en özel zamanlardan biri olduğunu söyledi. BESAŞ tarafından hijyenik şartlarda özenle üretilen Ramazan pidelerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların sofralarında yerini aldığını belirten Demirtaş, diğer ilçelerde de bu tür etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Yenişehirli vatandaşlar da yapılan ikram dolayısıyla Başkan Mustafa Bozbey'e, Büyükşehir Belediyesi'ne ve BESAŞ'a teşekkür etti. - BURSA