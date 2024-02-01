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Bursa Büyükşehir Belediyesi Panayır Yolu Caddesini Sağlıklaştırdı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Panayır Yolu Caddesini Sağlıklaştırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Panayır Yolu Caddesini Sağlıklaştırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Panayır Yolu Caddesini daha konforlu hale getirdi. Asfalt yenileme çalışmaları sonucunda 1000 metre uzunluğundaki bölümde 1400 ton asfalt kaplama gerçekleştirildi.

01.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:44
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Panayır Yolu Caddesini daha konforlu hale getirdi.

Bursa'da ulaşım konusuna köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm bölgelerinde mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Asfalt yenileme çalışmaları kapsamında Doğanevler Mahallesi Panayır Yolu Caddesi'nin 1000 metre uzunluğundaki bölümünde 1400 ton asfalt kaplama gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Panayır Yolu Caddesini Sağlıklaştırdı - Son Dakika
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