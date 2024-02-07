Bursa Büyükşehir Belediyesi Personeline Sertifikaları Verildi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kurum içi eğitim faaliyetlerini başarıyla tamamlayan personel, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Personele sertifikalarını bizzat kendi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılı eğitim programları kapsamında, Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan 55'i özel güvenlik 6'sı zabıta memuru olmak üzere toplam 61 personele 'Göz Yaşartıcı Gaz Spreyi Kullanımı Eğitimi' verildi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yazılım Şube Müdürlüğü'nde görevli 27 personel de 'Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi' aldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şoför olarak görev yapan 88 personele yönelik olarak da 'Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimi' verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm personel için Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda sertifika töreni düzenlendi. Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Öncelikle eğitime katılan tüm arkadaşlarımızı kutluyor ve tebrik ediyorum. Hangi işi yapıyor olursanız olun kendinizi yeni bilgilerle, yeni eğitimlerle lütfen donatın. Öğrenmenin yaşı yoktur. Donanımlı olan, eğitimli olan insanın özgüveni de yüksek olur. Kendini hayat ile daha barışık hisseder. Kendini daha iyi ifade eder" dedi.

Bu eğitimlerle personelin hem görev etkinliklerini ve mesleki yeterliliklerini arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, 2024 yılı boyunca da 7 farklı alanda 42 planlı eğitim yapılmasını öngördüklerini kaydetti. Eğitime katılan tüm personele teşekkürlerini ileten Başkan Aktaş, eğitimlerde sertifika almaya hak kazanan personele sertifikalarını dağıttıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA