Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Steinbeck Uyarlaması - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Steinbeck Uyarlaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'ndan Steinbeck Uyarlaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, John Steinbeck'in 'Kısa Süren Saltanat' romanının uyarlamasıyla 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde prömiyer yapacak. Başkan Mustafa Bozbey, oyunculara başarılar diledi.

31.01.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yazar John Steinbeck'in 'Kısa Süren Saltanat' adlı romanının uyarlamasını seyirciyle buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Bozbey de sanatçılarla bir araya gelerek başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü yazar John Steinbeck'in 'Kısa Süren Saltanat' adlı romanının uyarlamasıyla kutlamaya hazırlanıyor. Yazar John Steinbeck'in aynı adlı romanından Kerem Pilavcı'nın uyarlaması ve ödüllü yönetmen Emrah Eren'in rejisiyle sahnelenecek olan 'Kısa Süren Saltanat'a, yine bol ödüllü ve alanlarında deneyimli isimler eşlik edecek. Dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer'e, giysi tasarımı Funda Çebi'ye, müziği Tolga Çebi'ye, hareket düzeni Seda Özgiş'e, dramaturjisi Irmak Bahçeci'ye, repetitörü Ozan Demir'e ve yönetmen yardımcılığı Kutlay Akbal'a ait olan oyunun prömiyeri 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Şehir Tiyatrosu oyuncuları Murat Liman, Nihal Türkseven Erten, Mehmet Eren Topçak, Yüksel Hakverdi, Faruk Oğur, Tuba Bayram ve Aykan Yılmaz'ın rol aldığı oyun, seyircisini 120 dakikalık müzikli ve eğlenceli bir serüvene davet ediyor.

Yazarın 1957'de yayımlanan tek politik taşlaması 'Kısa Süren Saltanat', demokratik çarelerin tükendiği bir yönetim krizini, yeniden monarşiyi ilan ederek çözmeye çalışan zamansız bir Fransa fonunda geçer. Karısı ve kızıyla mütevazı evinin terasında teleskobuyla yıldızları inceleyerek neredeyse münzevi bir yaşam süren, kral soyunun son temsilcisi Mösyö Pippin Heristal, ertesi gün kendini Versailles Sarayı'nda Fransa Kralı olarak buluverir. Steinbeck'in hayali Paris'inde, uzlaşmamaya yeminli siyasi partiler, arsız aristokratlar, her yanı kaplamış tozlar, korkunç su faturaları, yumurtalar, havyarlar havalarda uçuşurken, Büyük Charlemagne'ın soyundan gelen IV. Pippin ve ailesini ilginç bir gelecek bekliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yeni oyunun provası için çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatrosu oyuncularını ziyaret ederek sohbet etti. Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar'ın da bulunduğu ziyarette, Başkan Bozbey oyunculara başarılar diledi. Tiyatroyu 17 ilçeye taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Bozbey, tüm Bursa'yı sanatla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Steinbeck Uyarlaması - Son Dakika

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