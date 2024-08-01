Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ücretlerine Zam Yaptı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ücretlerine Zam Yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ücretlerine Zam Yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam yaptı. Zam oranları aktarmanın ücretlendirilmesiyle birlikte belirlendi.

01.08.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım ücretlerine zam yaptı. Zam oranları aktarmanın ücretlendirilmesiyle birlikte yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişti .

Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Bazı hatlarda zam yüzde 100'ü bulurken, öğrencilerin 160 biniş hakkı 200'e çıkarıldı. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların sınırlı olan binişleri sınırsıza çevrildi. Yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulanan BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, kent içi toplu taşıma hizmetlerini kesintisiz bir şekilde iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Ağustos 2023'te ulaşım tarifesine yapılan zam sonrası toplu taşıma hizmet maliyetlerinde ciddi artış gerçekleştiğini hatırlatan Fahrettin Beşli, "2023 Ağustos ayında elektriğin kWh birim fiyatı 2,78 TL iken bugün 3,99 TL, motorin litre fiyatı ise 26,32 TL iken bugün 45.92 TL'dir. Asgari ücrete gelen yüzde 49 zam oranına ek olarak Temmuz 2024 itibariyle toplu iş sözleşmesi çerçevesinde personel maaşlarına yüzde 27,73 oranında ek zam yapılmıştır. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıla kıyasla bugün kişi başı yolcu maliyetleri yüzde 79 oranında artmıştır" diye konuştu.

Aktarma indiriminin uygulandığı tipler ise şöyle;

Özel Halk Otobüsünden Özel Halk otobüsüne binişlerde, Burulaş otobüsünden Özel Halk otobüsüne binişlerde aktarma indirimi uygulanmayacak. Özel Halk otobüsünden Burulaş otobüsüne binişlerde, BURSARAY' dan Özel Halk otobüsüne binişlerde de aktarma indirimi uygulanacak.

Özel halk otobüsünden BURSARAY' a binişlerde, BURSARAY'dan Burulaş otobüslerine binişlerde, Burulaş otobüslerinden BURSARAY'a binişlerde, Burulaş otobüslerinden Burulaş otobüslerine aktarma indirimi uygulanacak.

Ayrıca, bütünleşik bilet sistemine dahil, akıllı Bursakart ile binişlerde aktarma indiriminin geçerli olduğu araçlarda, 90 dakika içerisinde 3 aktarmaya kadar indirim yapılacak. 6,7,8 ve 9 nolu tarifelerde aktarma indirimi uygulandıktan sonra başka aktarma indirimi uygulanmayacak. (0) nolu tarifeden 90 dakika içinde diğer tarifelere yapılan aktarmalarda 'Aktarma indirimi' (0) kadar aktarma indirimi uygulanacak. Diğer tarifeler arasındaki 90 dakika içinde yapılan aktarmalarda 'Aktarma indirimi' 1 kez uygulanacak.

Abonman Tam 1 Tip (Kısa Hatlar) 160 biniş bin 300 lira, abonman uzun hatlar bin 700 liraya yükseldi. Öğrenci Abonman 1. Tip (Kısa Hatlar) 200 biniş, 200 lira'dan 340 liraya yükselirken, öğrenci abonman uzun hatlar 470 lira olarak belirlendi. Tek biniş kısa hat 50 lira, tek biniş uzun hat 80 lira olarak güncellendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ücretlerine Zam Yaptı - Son Dakika

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