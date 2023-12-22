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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Yılın Çevreci Yerel Yönetimi' ödülünü aldı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Yılın Çevreci Yerel Yönetimi' ödülünü aldı

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü tarafından düzenlenen 'Boğaziçi Çevre Ödülleri' töreninde, Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Yılın Çevreci Yerel Yönetimi' ödülünü kazandı. Ödül törenine birçok uzman isim katıldı ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren firmalar ödüllerini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, \'Yılın Çevreci Yerel Yönetimi\' ödülünü aldı
22.12.2023 - 23:06,  Güncelleme: 23:23
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Boğaziçi Çevre Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü tarafından organize edilen 'Boğaziçi Çevre Ödülleri' töreninde 'Yılın Çevreci Yerel Yönetimi' ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyesi aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü tarafından düzenlenen 'Boğaziçi Çevre Ödülleri' programının bu yıl üçüncüsü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine alanında birçok uzman isim katıldı. 3'üncüsü düzenlenen ödül töreninde bu yıl ise adaylar 350 binin üzerinde halk oylaması ve jüri oylaması ile seçildi. Çevreyi korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren ve çalışmalarını doğayı korumaya yönelik gerçekleştiren firmalar ödüllerini aldı. Törende ödüle layık görülen kendi alanlarında uzman isimler de konuşma gerçekleştirdi. Törende 'Yılın Çevreci Yerel Yönetimi' ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyesi aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş törene katılarak ödülü aldı.

"Çevre noktasında ki duyarlılığımız dolayısıyla ödüle layık görüldük"

Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "bugün hem bir vatandaş hem bir yerel yönetici olarak çok mutlu olduğum bir organizasyona şahit oldum. Boğaziçi Üniversitesi'nin çevre kulübüne çok teşekkür ediyorum. Yılın çevre ödülleri ile alakalı farklı 25 kategoride ödüllendirme yaptılar. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi çevre noktasında ki duyarlılığımız ve çalışmalarımız dolayısıyla ödüle layık görüldük. Bu çok anlamlı ve kıymetli. Çünkü bunun arkasında zahmetler var, engellemeler var, büyük bir uğraş var. Bütün ekip arkadaşlarımızın büyük emekleri var. Çünkü 3 buçuk milyon nüfuslu 18 sanayi bölgesi olan ve ticari aktivitenin çok yüksek olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla da bu şehirde geri dönüşümü anlatmak, yenilenebilir enerjiyi anlatmak, bununla alakalı yatırımlar yapmak çok kolay iş değil. Çok mutlu olduğum bir akşama şahit oluyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizi bu ödüle layık gören her bir kişiye de ayrı ayrı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Denizden de bir sürü çöp çıkarıyoruz"

Hayvan Dostu Projesi Ödülünü Deniz Yaşamını Koruma Derneği adına alan Dilara Halmetov ise, "böyle bir projenin içinde yer aldığım için çok gururlu hissediyorum. Doğaya biraz olsun katkım olduğu içinde çok mutluyum. Doğanın daha fazla korunmasını rica ediyorum. Her gün daldığımız zaman denizden de bir sürü çöp çıkarıyoruz. Buna biraz daha dikkat edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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