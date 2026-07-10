Nilüfer'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 12 Temmuz 2026-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bildirildi. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu. - BURSA