Bursalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu

Bursa'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programına ellerindeki bayraklarla törenlere eşlik eden Bursalılar, coşkuyu birlikte yaşadı.

Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreni çelenk sunumuyla başladı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Başkan Vekili Şahin Biba geçit töreni öncesi vatandaşları selamladı. İstiklal Marşı ile başlayan törende BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Halil Erken 'Ordunun Duası' şiirini, Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi öğrencisi Kayra Ertuğrul Yumuk 'Bayrak' şiirini okudu. Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği ekipleri sahne aldı. Program resmi geçitle devam etti. Ellerindeki bayraklarla törenlere eşlik eden Bursalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programda bağımsızlığımızın simgesi bu kutlu günün coşkusuna ortak olduk. Kahramanlarımızın istiklal uğruna ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi ve bize emanet ettiği aziz vatanı aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.