Bursa'da 4 elektrikli otobüs hizmete başladı, 2027 ilk yarısında sayı 50 olacak - Son Dakika
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Bursa'da 4 elektrikli otobüs hizmete başladı, 2027 ilk yarısında sayı 50 olacak

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Bursa\'da 4 elektrikli otobüs hizmete başladı, 2027 ilk yarısında sayı 50 olacak
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı 4 elektrikli otobüs terminal hatlarında hizmete başladı. Yıl sonuna kadar 4 araç daha filoya katılacak, 2027'nin ilk yarısında sayı 50'ye çıkarılarak terminal hatları tamamen elektrikliye dönüştürülecek.

Toplu ulaşımda küresel etkenler kaynaklı maliyet artışları yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan 4 tane elektrikli otobüs terminal hattında hizmete başladı. Yılsonuna kadar 4 tane daha alınacak otobüslerin sayısı, 2027 yılının ilk yarısında 50'ye yükselerek terminal hatları tamamen elektrikli olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda elektrikli otobüs dönüşümünü hızlandırıyor. Halihazırda 4 elektrikli otobüs terminal hatlarında hizmet verirken, yıl sonuna kadar 4 aracın daha filoya katılması, 2027 yılının ilk yarısında ise sayının 50'ye çıkarılması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, elektrikli otobüslerin test sürüşleri sırasında yaptığı açıklamada, toplu ulaşımda maliyetleri düşürmek ve vatandaşlara daha ekonomik ulaşım sunmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Terminalde testlere çıkan elektrikli otobüsler, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni kazandı. Otobüs ile yolculuk yapan Başkan Vekili Biba, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

"2027 yılının ilk yarısında, terminal hatlarının tamamını elektrikliye çevireceğiz"

Filomuza kattığımız araçların test sürüşünü çıkan Biba, "Yüzde 100 elektrikli bu otobüslerle, bizim şehrimize çevreci, sessiz ve daha ekonomik ulaşım sağlamak. Artık sadece ülkemizde değil, dünyanın diğer ülkelerinde de petrolle savaşacak gücü yok. Artık çevreci dediğimiz elektrikli araçlara dönüş sağlamamız gerekiyor. Önümüzdeki yıl terminal hatlarımızın tamamını elektrikli otobüse çevirmektir. Ondan sonra ise bütün uzun hatlardan başlayarak bütün şehrin otobüslerini elektrikliye çevirmek olacaktır. Yani bizim tamamen ulaşımı daha uygun ve ekonomik hale getirebilme adına bütün adımları atacağız. 2027 yılının ilk yarısında toplam 50 aracımız elektrikli olacak. Terminal hatlarımızın tamamını elektrikliye çevirmiş olacağız. İlk kendi araçlarımızdan başlayarak daha sonra ise özel halk otobüslerini de elektrikliye çevireceğiz" diye konuştu.

"Yeni enerji üretecek yatırımları yapacağız"

BURULAŞ'ın yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili soruya ise Başkan Vekili Biba, "Bundan sonraki süreçte bizim hem güneş enerji panellerinden rüzgar türbinlerine kadar bizim kendi enerjimizi üretebilir hale gelmemiz gerekiyor. Bizim elektrikli otobüslere dönüşümümüz, arzu ettiğimiz ekonomik şartları sağlamayacaktır. Bununla ilgili hedeflerimizi belirledik. İnşallah en kısa sürede de ihtiyaçlarımızı besleyecek enerjiyi üretmiş olacağız" dedi.

"Her ay 350 milyon, her yıl 4,5 milyar para aktarıyoruz"

Her gün yaklaşık 1 milyon yolcunun toplu ulaşımı kullandığını belirten Biba, "Bunun yaklaşık 600 bini belediye marifetleriyle taşınıyor. Bunların da yüzde 20'si ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha uygun ulaşıma sağlasın diye BURULAŞ'a her ay 330-350 milyon lira aktarıyor. Bu da yıllık 4-4,5 milyar lirayı geçen bir bütçeye denk geliyor. Biz göreve gelmez, projeler için harekete geçtik. Bu sübvanse rakamlarının azaltılması adına bazı öz gelir sağlayacağımız kaynaklar oluşurduk. Ama bu da yeterli gelmiyor. BURULAŞ'a aktarmış olduğumuz sübvanse rakamının da daha aşağılara çekilmesi gerekiyor. Dolasıyla bugün de bunun ilk adımlarını atmış olduk. Elektrikli araç dönüşümüyle birlikte artık bu 4 milyarı yatırıma ayırabiliriz. Bunu yapmamız gerekiyor. Biz çözüm arıyoruz. Herkesin ulaşımı ucuz hale getirecek görüşlerine açığız" dedi.

Kaynak: İHA
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