Nilüfer'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 07 Temmuz 2026-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Yetkililer vatandaşların tedbirli olması ricasında bulundu. - BURSA