Bursa'da 5 Günlük Eylem Yasağı - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da 5 Günlük Eylem Yasağı

23.06.2025 17:03
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Bursa Valiliği, 23-27 Haziran arasında tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı.

Bursa Valiliği yaptığı açıklamayla, her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik, insan zinciri oluşturulması gibi eylem ve etkinlikleri 5 gün süreyle yasakladı.

Bursa Valiliği 23 Haziran 2025 saat 00.01'den 27 Haziran 2025 saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle park ve bahçelerde, genel yollarda, kamu binalarının önlerinde, sivil toplum kuruluşlarının önlerinde, umuma açık kapalı ve açık alanlarda, her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması gibi eylem ve etkinlikleri 5 gün süreyle yasakladığını duyurdu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi hükümlerine göre; kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi, toplumda infiale yol açabilecek, milli, vicdani ve insani değerlere zarar verebilecek durumların engellenmesi, toplumsal barışın korunması ve eylemde bulunacak kişi ya da gruplarla vatandaşlar arasında provokatif olayların yaşanma ihtimalinin ortadan kaldırılması amacıyla 22 Haziran 2025 tarihli ve E-19482364-12470-2025/29 sayılı valilik oluru alınmıştır. Buna göre ilimiz geneli; park ve bahçelerde, genel yollarda, kamu binalarının önlerinde, sivil toplum kuruluşlarının önlerinde, umuma açık kapalı ve açık alanlarda, her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması gibi eylem ve etkinlikler 23 Haziran 2025 saat 00.01'den 27 Haziran 2025 saat 23.59'a kadar 5 (beş) gün süreyle yasaklanmıştır." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 5 Günlük Eylem Yasağı - Son Dakika

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