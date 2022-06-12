Bursa'da askıda gelinlik..Gelinlikleri bedava dağıtacak şanslı adayları arıyor - Son Dakika
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Bursa'da askıda gelinlik..Gelinlikleri bedava dağıtacak şanslı adayları arıyor

12.06.2022 00:58
Bursa'da askıda gelinlik..Gelinlikleri bedava dağıtacak şanslı adayları arıyor

Bursa'da bir esnaf elinde kalan her biri binlerce lira değerinde gelinlikleri dağıtacak.

Bursa'da bir esnaf elinde kalan her biri binlerce lira değerinde gelinlikleri dağıtacak. Gelinlikleri işyerinin önünde ihtiyaç sahipleri için askıya çıkaran Selçuk Gündüz, ihtiyacı olan evlenecek çiftleri arıyor.

Mudanya ilçesinde taşımacılık işi yapan Selçuk Gündüz, yaptığı iş sonrası parasını alamayınca karşılığında gelinlik aldı. Gündüz, yaptığı işe karşılık aldığı gelinlikleri satmak yerine ihtiyacı olan çiftlere dağıtma kararı aldı. Artan düğün maliyetleri sebebiyle ihtiyacı olan çiftlere bir nebze de olsa yardımda bulunmak isteyen hayır sever elinde bulunan gelinlikleri iş yerinin önüne asarak askıda gelinlik uygulaması başlattı. İhtiyacı olan çiftlere bu gelinlikleri ücretsiz bir şekilde dağıtıyor.

İhtiyacı olan çiftlere seslenen Selçuk Gündüz, "Elimde 22 tane hiç kullanılmamış gelinlik mevcut. Her birinin değeri 8 bin lira ve üzeri. Ben bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldım. İşyerinin önüne astım, ihtiyacı olan evlenecek çiftler gelip alabilir, bu zor ekonomik şartlarda çorbada bizimde tuzumuz olsun istiyorum" dedi.

Selçuk Gündüz 3 sene önce de benzer şekilde alacak karşılığı aldığı 20 civarında gelinliği işyerinin önünde sergileyip ihtiyaç sahiplerine hediye etmişti - BURSA

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Kaynak: İHA

Selçuk, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da askıda gelinlik..Gelinlikleri bedava dağıtacak şanslı adayları arıyor - Son Dakika

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