Bursa'da AVM bahçesinde yangın: Ağaçlık alan alev alev yandı - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da AVM bahçesinde yangın: Ağaçlık alan alev alev yandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek ağaçları sararken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

04.06.2024 23:58
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Bursa'da AVM bahçesinde yangın: Ağaçlık alan alev alev yandı

BURSA - Bursa'da Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin bahçesinde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez, Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler ağaçları sararken, yangını görenler hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Polis yangının çıkış nedenini araştırırken, yangın anı ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da AVM bahçesinde yangın: Ağaçlık alan alev alev yandı - Son Dakika

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