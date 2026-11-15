Bursa\'da AVM\'de 100 liraya inen kamp sandalyeleri izdihama ve arbedeye neden oldu

Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerine yönelik düzenlenen indirim kampanyası, yoğunluğa ve arbedeye neden oldu. Kamp sandalyelerinden satın almak isteyen vatandaşlar arasında yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyeleri kampanya kapsamında 100 liraya düştü, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşanırken, zaman zaman arbede çıktı. Alışveriş merkezinde yaşanan hareketli anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.