Batı Trakya Türkleri Bursa\'da bayramlaştı

Bursa'da yaşayan Batı Trakya Türkleri bayramlaşma töreninde bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nın sevincini birlikte yaşadı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i temsilen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, çok sayıda protokol üyesi ve çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Törende konuşan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, bayramların toplumsal birlikteliği pekiştiren özel zamanlar olduğunu belirtti. Bayramın evlere huzur, sofralara bereket, gönüllere mutluluk getirmesini dileyen Saldız, "Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği yıllardır dayanışma ruhunu yaşatan, kültürel değerlerimizi koruyan, hemşehrilik bağlarını güçlendiren ve kuşaklar arasında güçlü bir köprü kuran değerli bir kurumdur. Bu buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar tek tek bayramlaşarak samimi bir ortamda sohbet etti. - BURSA