Bursa'da Berat Kandili'nde Emirsultan Camii'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Berat Kandili'nde Emirsultan Camii'ne yoğun ilgi

Bursa\'da Berat Kandili\'nde Emirsultan Camii\'ne yoğun ilgi

Bursa'da Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde vatandaşlar Emirsultan Camii'ne akın etti. Vatandaşlar dua ve ibadetle geceyi idrak etti. Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Bursa'da da okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualar ile ihya edildi. Ulu Cami ve Emirsultan Camii dolup taştı. Yatsı namazının ardından Emirsultan Camii'ne akın eden vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. - BURSA

24.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde vatandaşlar Emirsultan Camii'ne akın etti. Vatandaşlar dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Bursa'da da okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualar ile ihya edildi. Ulu Cami ve Emirsultan Camii dolup taştı. Yatsı namazının ardından Emirsultan Camii'ne akın eden vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Berat Kandili, Bursa, Cami, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Berat Kandili'nde Emirsultan Camii'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:19:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Berat Kandili'nde Emirsultan Camii'ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement