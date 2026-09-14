Bursa’da Bir Gençlik Festivali’nde Poizi coşkusu - Son Dakika
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Bursa’da Bir Gençlik Festivali’nde Poizi coşkusu

Bursa’da Bir Gençlik Festivali’nde Poizi coşkusu
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Bursa’da düzenlenen Bir Gençlik Festivali, yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşti.

Bursa'da düzenlenen Bir Gençlik Festivali, yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşti. Festivalde Poizi, gençlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalde Poizi sahne aldı. Konser alanını dolduran yüzlerce genç, sanatçının sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Programa AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, MYK ve MKYK üyeleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Renkli görüntüler ortaya çıkan gecede Poizi'nin performansı gençlerden büyük beğeni topladı. Festival alanındaki coşku konser boyunca devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa’da Bir Gençlik Festivali’nde Poizi coşkusu - Son Dakika

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