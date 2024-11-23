Bursa'da Bozuk Kaldırım Vatandaşları Zor Durumda Bırakıyor - Son Dakika
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Bursa'da Bozuk Kaldırım Vatandaşları Zor Durumda Bırakıyor

Bursa\'da Bozuk Kaldırım Vatandaşları Zor Durumda Bırakıyor

Osmangazi ilçesinde bulunan büyükşehir kavşağındaki bozuk kaldırım, yürüyüş yapan vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Engelli bireyler ve yaşlılar sıkça düşme ve yaralanma riskiyle karşılaşıyor. Vatandaşlar, acil bakım ve onarım talep ediyor.

23.11.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi binası yanındaki büyükşehir kavşağında bulunan bozuk kaldırımda yürüyenler zor anlar yaşıyor. Vatandaşlar belediyeye çağrı yaptı.

Vatandaşlar, kırık ve düzensiz kaldırım taşları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Özellikle engelli bireyler ve yaşlılar için tehlike oluşturan bu durum, sık sık düşme ve yaralanma vakalarına yol açıyor.

Emekli belediye sakini Kemal Şengırlı (74) "SGK binasının altındaki eski Gemlik yolundayız. 1 yıldır yolun yapılması için dilekçeler verdik ve yetkililerle görüştük. Ancak bir türlü yaptıramadık. Kaldırımı binlerce insan kullanıyor. Burada bir bayan gözümün önünde düştü. Trafik levhalarının sökülmesi sonrası kalan demirler büyük tehlike arz ediyor" dedi.

Vatandaşlar, yetkililerden acil bakım ve onarım yapılmasını talep ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Bozuk Kaldırım Vatandaşları Zor Durumda Bırakıyor - Son Dakika

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