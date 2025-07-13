Bursa'da Cemal Nadir Güler'in Anısına Yeni Büst - Son Dakika
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Bursa'da Cemal Nadir Güler'in Anısına Yeni Büst

Bursa\'da Cemal Nadir Güler\'in Anısına Yeni Büst
13.07.2025 15:58  Güncelleme: 16:00
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, ünlü karikatürist Cemal Nadir Güler'in kaybolan büstünü yenileyerek sanatçının doğum gününde ziyarete açtı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın kültür ve sanat geçmişine sahip çıkacaklarını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalı usta karikatürist Cemal Nadir Güler'in anısını yaşatmak amacıyla bir süredir kayıp olan büstün yerine yenisini yaptırarak sanatçının doğum gününde ziyarete açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın yetiştirdiği ünlü karikatürist Cemal Nadir Güler'in anısını yaşatıyor. Geçtiğimiz aylarda 'Cemal Nadir Evine Dönüyor' başlıklı sergiyi Bursalılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de usta sanatçının zaman içinde ortadan kaybolan büstünü yeniledi. Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Heykeltıraş Burak Söyler'e yaptırılan büst, sanatçının doğum gününde Bursalılarla buluşturuldu. Cemal Nadir Caddesi üzerindeki büstün kaidesindeki imla hataları da düzeltilerek özgün haliyle yeniden yazıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri de sanatçının ünlü karikatür tiplemelerinin yer aldığı anı duvarını sil baştan yeniledi. Gravür yüzeylerinde detaylı onarım, bakım, boya ve temizlik işlemleri yapan ekipler, bitkisel düzenleme, budama ve yeşil alan bakımlarını tamamladı.

Bursa'nın tarım ve sanayi kenti olduğu kadar bir kültür ve sanat kenti de olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın yetiştirdiği tüm değerlere sahip çıktıklarını belirtti. Kentin zengin bir kültürel altyapıya sahip olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Bursa, tarihiyle, kültürüyle ve sanatıyla öne çıkan kentlerin başında geliyor. Birçok değerimiz var. Usta karikatürist Cemal Nadir Güler de bu değerlerimizden birisidir. Onun anısını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla ortadan kaybolan büstünü yeniledik. Doğum gününde de Bursalıların ziyaretine sunduk. Sanatçı adına oluşturulan anı duvarını da daha estetik ve görünür hale getirdik. Bizler, Bursa'nın yetiştirdiği veya hayatının bir bölümünü Bursa'ya adamış sanatçılarımızı önce Bursalılara tanıtmak ve buluşturmak istiyoruz. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz. Cemal Nadir Güler'in anısına yeniden hazırlanan büst ve anı duvarı Bursalılara hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Cemal Nadir Güler'in Anısına Yeni Büst - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Cemal Nadir Güler'in Anısına Yeni Büst - Son Dakika
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