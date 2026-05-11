Keles'te Mera Alanına Cezaevi Planının İptali Talepli Dava Açıldı

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Keles ilçesi Kıranışıklar Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 350 dönümlük mera alanının ceza infaz kurumu yapılmasına olanak sağlayacak şekilde imar planını değiştirmesine yönelik tepkiler sürüyor. Bölge halkı adına hareket eden Kıranışıklar Köyü Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği'nin avukatları, söz konusu kararın iptali için dava açtı.

Davanın avukatlarından Kerem Uçkun, Bölge İdare Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Keles ilçesi Kıranışıklar Mahallesi'nde ceza infaz kurumu yapılmasına imkan tanıyan imar planı değişikliğine karşı iptal davası açtıklarını bildirdi.

Söz konusu plan değişikliğinin bilimsel, teknik ve nesnel hiçbir planlama gerekçesine dayanmadan, doğrudan bir kurum talebinin plan kararına dönüştürülmesinden ibaret olduğunu söyleyen Uçkun, "Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açıkça yok sayılmış; kırsal yaşam, tarım alanları, otlaklar ve doğal çevre göz göre göre riske atılmıştır. Açıkça ifade ediyoruz, bu karar, planlama yetkisinin kamu yararı için değil, belirli bir idari ihtiyacın dayatılması amacıyla kullanıldığının somut bir örneğidir" dedi.

MÜCADELEYE DEVAM VURGUSU

Kıranışıklar Mahallesi'nde yaşayan yurttaşların yaşam hakkının, üretim düzeninin ve çevresinin masa başında alınan bu kararlarla yok sayılamayacağını belirten uçkun, "Kamu hizmeti adı altında kırsal alanların tahrip edilmesine, tarım ve hayvancılığın geri dönülmez şekilde zarar görmesine ve bölgenin sosyal dokusunun bozulmasına sessiz kalmayacağız. Bu süreçte yalnızca hukuki değil, toplumsal sorumluluk da üstleniyoruz. Kamuoyunu bu hukuka aykırı plan değişikliğine karşı duyarlı olmaya, yerel halkın haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu açık hukuksuzluğun karşısında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bir bölge sakini de çocukluğu ve gençliğinin Kıranışıklar'da geçtiğini bildirerek, köyünde cezaevi istemediğini kaydetti.

Yurttaş, "Oraya bir cezaevi olursa bizim köyümüz biter. Keles'in en güzel köyü. Benim köyümde hayvancılık çoktur. Tarım da vardır. O yüzden cezaevine hayır diyoruz. Cezaevi olursa köyümün huzuru kalmayacak. Benim yaşımdaki insanlar şehirde emekli olduğu anda köydeki evine gider. Cezaevi olursa bizim hayallerimiz, emeklerimiz, tarımımız biter. Bir köyü kalkındırmak istiyorsan eğer hayvancılık ve tarımın önde gelmesi lazım, cezaevi değil. Balat'taki cezaevi Keles'e gelene kadar hiçbir yer bulunamadı da benim köyümün dibine getiriliyor. Benim köyüm gözden mi çıkarıldı? Köyümün nüfusu kalabalıktır. O yüzden köyümüzde cezaevi istemiyoruz" dedi.