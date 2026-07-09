Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin Temmuz ayı 1\'inci oturumunda gündem maddeleri görüşüldü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı birinci oturumunda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü toplantıda, grup sözcüleri de gündeme dair görüşlerini paylaştı.

Şahin Biba'nın başkanlığında toplanan Meclis'te CHP grubunun dile getirdiği işten çıkarma iddialarına Biba, iki yıllık verileri açıklayarak cevap verdi. Başkan Vekili Biba, Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart 2024 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasındaki iki yıllık süreçte, dönemin CHP'li yönetimi tarafından toplam 4 bin 599 kişinin işten çıkartıldığını ve 5 bin 387 kişinin işe alındığını duyurdu.

CHP grubunun, söz konusu iki yıllık dönemde binlerce kişinin sebepsiz yere işten çıkartılmasına sessiz kaldığını ve yine o süreçte binlerce kişinin kontrolsüz bir şekilde işe alınmasıyla ilgili hiçbir sorgulama yapmadığını hatırlatan Biba, "Nihayet, iki yıl sonra da olsa işten çıkarmalarla alakalı ses çıkardınız. Nihayet vicdana gelmişsiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Şahin Biba, "Dönemin belediye başkanı başta olmak üzere CHP Meclis Grubu'nun bu işten çıkarmaların hangi gerekçelerle yapıldığını ve aynı dönemde binlerce kişinin hangi kriterlerle Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığını, Bursa kamuoyuna ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne izah etmesini bekliyoruz. Siz önce bunların hesabını verin. Biz, kimleri neden çıkardığımızla ilgili detaylı rapor vereceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, ayrıca gündeme gelen Batı Katı Entegre Bertaraf Tesisi ile ilgili de temmuz ayı ikinci oturumunda sunum yapılacağını duyurdu. - BURSA