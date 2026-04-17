Bursa Büyükşehir Meclisi'nde Bozbey Protestosu: CHP'li Üyeler Dövizlerle Tepki Gösterdi

17.04.2026 01:05  Güncelleme: 02:14
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından CHP'li meclis üyeleri, belediye meclis toplantısında protesto eylemi gerçekleştirdi. Üyeler, 'Bursa'nın başkanı Mustafa Bozbey' sloganları atarak tutuklama kararına tepki gösterdi.

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan ilk belediye meclisinde CHP'li üyeler protesto eylemi gerçekleştirdi. Toplantıda "Bursa'nın başkanı Mustafa Bozbey" sloganı atan CHP'li meclis üyeleri, çeşitli dövizler açarak tutuklama kararına tepki gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ilk kez toplandı.

Bozbey'in görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan başkanvekilliği seçiminde, CHP'li meclis üyeleri protesto amacıyla oylamaya katılmamıştı. CHP'li üyelerin belediye binasına girmeye çalışması sırasında polisle arbede yaşanmış, CHP'nin katılmadığı seçimde AK Parti'nin adayı Şahin Biba Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçilmişti.

Meclis'te slogan ve dövizli protesto

Bugün gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında CHP'li üyeler, CHP Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanı Yücel Akbulut'un konuşmasının ardından protesto eylemi yaptı.

CHP'li meclis üyeleri, "Bursa'nın başkanı Mustafa Bozbey" sloganı atarken, ellerindeki "Seçilmiş iradeye müdahale edilemez", "Hak, hukuk, adalet" ve "Halkın iradesi teslim alınamaz" yazılı dövizleri kaldırdı.

Açılan dövizlerde ayrıca Mustafa Bozbey'in 31 Mart 2024 seçimlerinde aldığı 860 bin oy ile Şahin Biba'nın belediye meclisinde aldığı 61 oyun kıyaslandığı görüldü.

"Soruşturmaların sebebi CHP'nin birinci parti olması"

CHP Grup Sözcüsü Avukat Yücel Akbulut, konuşmasında Bursa'da 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının seçildiğini söyledi.

CHP'nin birçok yerde seçimlerden birinci parti olarak çıktığını belirten Akbulut, 2024 yılının Ekim ayından bu yana yalnızca CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturma ve tutuklamaların yaşandığını savunarak, bunun nedeninin CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olması olduğunu öne sürdü.

Bozbey'in gözaltı ve tutuklanma sürecine de değinen Akbulut, yaklaşık 10 yıl önceki Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin iddiaların gerekçe gösterildiğini, Bozbey'in bir şafak operasyonuyla gözaltına alındığını ve 4 günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklandığını ifade etti.

"Hiç kimse halkın iradesinin üstünde değildir"

Akbulut, Mustafa Bozbey'in Nilüfer'e 20 yılını vermiş bir isim olduğunu ve görev süresi boyunca sahada, halkın içinde bir belediye başkanı olarak çalıştığını söyledi.

Yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akbulut, "Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Ama hiç kimse halkın iradesinin üstünde de değildir" dedi.

Tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğunu vurgulayan Akbulut, itirazlarının yargı sürecinin seçilmiş iradeyi etkisizleştirmenin bir aracı haline getirilmesine yönelik olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

