Bursa'da "Mutlak Butlan" Protestosu: Biz Siyaseti Sokaklarda, Çadırlarda, Kahvelerde de Yapabiliriz

25.05.2026 10:49  Güncelleme: 11:23
CHP'nin 'mutlak butlan' kararı ve Genel Merkez'in polis nezaretinde tahliyesi Bursa'da yürüyüşle protesto edildi. Partililer, Özgür Özel'e destek vererek siyaseti sokaklarda da yapabileceklerini vurguladı.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı ve Genel Merkez'in polis nezaretinde zorla tahliyesi Bursa'da yürüyüşle protesto edildi. CHP Yıldırım İlçe Başkanı Ahmet Keskin, Özgür Özel'in yanında olacaklarını vurgulayarak, "Genel Başkanımızın dediği gibi biz siyaseti sokaklarda, çadırlarda, kahvelerde de yapabiliriz. Cumhuriyet'i kuranların binaları yoktu ama onlar çok büyük bir mücadeleyle Cumhuriyet'i kurdular. O yüzden halkımız hiç endişe etmesin. Türkiye'nin en büyük partisi CHP'dir ve seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesi ile tahliye edilmesi Bursa'da bazı partililerce protesto edildi. CHP Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçe örgütü üyeleri, ilçe binalarından il başkanlığı binasına kadar yürüdü.

Nilüfer'den yaklaşık 10, Yıldırım'dan da 5 kilometre boyunca yapılan yürüyüşte sık sık "Özgür Başkan Özgür Türkiye", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Yürüyüş sırasında yoldan geçen araçlar da zaman zaman kornalarıyla, balkonlardaki yurttaşlar ise alkışlarla destek verdi.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, yürüyüş öncesindeki açıklamasında şunları söyledi:

"Nasıl ki belediyelere çöktülerse aynı şekilde bugün CHP Genel Merkezi'ne de çöktüler. Ancak CHP'lilerin mücadele azmini binalara çökerek hiç kimse götüremez. O yüzden Genel Başkanımızın dediği gibi biz siyaseti sokaklarda, çadırlarda, kahvelerde de yapabiliriz. Cumhuriyet'i kuranların binaları yoktu ama onlar çok büyük bir mücadeleyle Cumhuriyet'i kurdular. O yüzden halkımız hiç endişe etmesin. Türkiye'nin en büyük partisi CHP'dir ve seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Halkımız CHP'ye yapılan muameleyi net bir şekilde görüyor ve bunun gereğini önümüzdeki seçimlerde yapacağını biliyoruz. Bizim için Genel Başkanımız Özgür Özel'in verdiği talimat önemlidir. Bu talimat doğrultusunda biz üzerimize düşen görevi yapacağız."

Kent Meydanı'nda toplanan yurttaşlara seslenen CHP Yıldırım İlçe Başkanı Ahmet Keskin ise bazı televizyon kanallarında partisine ve parti üyelerine bir yılı aşkın süredir hakaretler edildiğini belirterek "Kazandığımız belediyeleri haksız, hukuksuz yöntemlerle gasbediyor, halkın seçme ve seçilme iradesine adeta çöküyorlar. Bu ülkeyi açlıkla, yoksullukla, geleceksizlikle, tehditle, baskıyla yönetmeye çalışıyorlar. CHP buna karşı direnince de gasbetmeye çalışıyorlar. Yerimiz ve tarafımız bellidir. Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. Bu kayyumcularla hareket eden, işbirliği yapan hiç kimseyle birlik ve beraberlik içinde güzelce geçinmeyeceğiz, hasımız ve hasım olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
