Bursa\'da Çınarcık Barajı Projesi Hızla İlerliyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte 2060 yılına kadar kentin su ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı'nın suyunu şehre ulaştıracak hattın imalatında çalışmaları hızla sürdürüyor. İletim hattı çalışması biten yol ve caddelerin asfalt kaplamaları ise tamamlandı.

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda önemli adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı suyunun kente getirilmesi için çalışmalara ara vermeden devam ediyor. İçme suyu iletim hattı çalışmaları biten yol ve caddelerin asfalt kaplamaları tamamlandı.

Nilüfer ilçesinde yer alan 30 Ağustos Zafer Mahallesi Çamlık Bulvarı, Kayapa Sanayi Bulvarı, Demirci Mahallesi Dedeman Sokak, Demirci Caddesi, Dumlupınar Mahallesi Umut, Burçin, Bülbül, Bolkar ve Şirin sokakları ile Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi ve Akcalar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde isale hattı çalışması tamamlanan güzergahlarda 9 bin 500 ton asfalt ve yama kaplama ile 2 bin 920 metrekare sathi kaplama yapıldı.

Ekipler, Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde ise asfalt kaplama çalışmalarına başladı. Kayapa Mahallesi Ertuğrul Caddesi ile Hasanağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nin yanı sıra Hasanağa Mahallesi Mercan ve Gölova sokaklarındaki asfalt yama ve kaplama çalışmaları ise isale hattı işlemlerinin bitirilmesinin ardından başlatılacak.

"Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

Çınarcık Barajı İçme Suyu Projesi'nin, Bursa'nın içme suyu tarihinde dönüm noktası sayılacak bir proje olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, barajın Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte 2060 yılına kadar kentin su ihtiyacını karşılayacağını vurguladı. Çınarcık Barajı suyunu Bursa'ya taşıyacak içme suyu iletim hattı imalatlarının hız kazandığını söyleyen Başkan Bozbey, "BUSKİ ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tamamlandığında 68 kilometrelik içme suyu isale hattı imalatı ile 21 bin metreküp hacimli 3 adet içme suyu deposunun inşaatını bitirmiş olacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İsale hattı imalatını sonuçlandırdığımız yol ve caddelerin asfalt kaplamalarını tamamladık. Çınarcık Barajı'nın suyunu kente taşıyacak iletim hatları imalatını 1 yıl içerisinde tamamlayıp Bursa'yı 2026'nın yaz aylarından itibaren baraj suyuyla buluşturmayı hedefliyoruz. Çınarcık Barajı ile Bursa'nın mevcut günlük içme suyu kapasitesine 300 bin metreküplük daha arıtılmış içme suyu rezervi sağlamış olacağız" dedi. - BURSA