Bursa\'da Ramazan çocuklarla daha güzel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında asırlık bir geleneğin izlerini taşıyan, gölgelerle ışığın buluştuğu Türk gölge tiyatrosunun simgesi Karagöz'ü çocuklarla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültür ve sanat etkinlikleriyle zenginleştirerek geleneksel değerleri yeni nesillerle buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayının huzur atmosferini düzenlediği programlarla 17 ilçeye yayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocukların Ramazan'ın coşkusunu dolu dolu yaşayabilmesi için etkinlikler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı 'Karagöz Uzay Yolu' adlı gösteri, Tayyare Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluştu. Hayali Tayfun Özeren tarafından sahnelenen gösteri, 4 okuldan toplam 350 öğrencinin eğlence dolu bir gün geçirmesini sağladı.

Ramazan ayı boyunca Tayyare Kültür Merkezi'nde salı ve perşembe günleri ücretsiz düzenlenecek olan Karagöz gösterisine, okullar rezervasyon yaptırarak katılabiliyor. - BURSA