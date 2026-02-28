Çocuklar bir günlüğüne mimar oldu - Son Dakika
28.02.2026 14:43  Güncelleme: 14:44
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Bir Günlüğüne Mimar Oluyorum' etkinliğinde, 7-14 yaş aralığındaki çocuklar hayal güçlerini kullanarak kendi evlerini tasarladı. Atölyede, ışığın mekan üzerindeki etkilerini deneyimleyen çocuklar, doğal malzemelerle özgün maketler üretti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğinde hazırlanan 'Bir Günlüğüne Mimar Oluyorum' etkinliğiyle, çocuklar hayal güçlerini kullanarak kendi evlerini tasarladı.

Bursa Kent Konseyi Çınar Camlı Salon'da gerçekleştirilen 'Işık Avcıları: Pencereli Hayal Evi' atölyesine katılan 7-14 yaş aralığındaki çocuklar, 'Bir ev neden aydınlık olur?' ve 'Işık içeri nasıl girer?' sorularına yanıt aradı. Yüksek Mimar Sedef Nur Cankurt Semiz'in eşliğinde yapılan çalışmada, çocuklar ışığın mekan üzerindeki etkisini deneyimleyerek hayal dünyalarındaki evlerini tasarladı.

Kendi özgün maketlerini üreten çocuklar, ağaç kabukları, dallar, kozalaklar, yapraklar ve çakıl taşları gibi doğal malzemeleri kullanarak üretimlerini zenginleştirdi. Ayrıca seçtikleri mini figürlerle tasarladıkları mekanların hikayelerini de anlattılar.

Atölyeye katılan çocuklar, kendi evlerini tasarlayarak güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti. - BURSA

