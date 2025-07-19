Bursa'da çocukların otobüsün arkasına patenle tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. O anları da çocuklardan biri cep telefonuyla kaydetti.
Bursa'da bir grup çocuk, ayaklarındaki patenlerle seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. O anlar çocuklardan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların hiçbir güvenlik önlemi almadan otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. Durumu fark eden bazı sürücüler de korna çalarak çocukları uyardı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Çocuklar Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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