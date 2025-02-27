Bursa'da Çocuklara Temel Afet Farkındalığı Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Bursa'da Çocuklara Temel Afet Farkındalığı Eğitimi Verildi

Bursa\'da Çocuklara Temel Afet Farkındalığı Eğitimi Verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yuvam Çocuk Eğitim Merkezi'nde öğrencilere 'Temel Afet Farkındalık Bilinci Eğitimi' düzenledi. Eğitimde çocuklara afet öncesi ve sonrası davranışlar ile hayat kurtarıcı beceriler kazandırıldı.

27.02.2025 11:23  Güncelleme: 11:27
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören çocuklara yönelik 'Temel Afet Farkındalık Bilinci Eğitimi' düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların afet öncesinde ve afet anında alabilecekleri hayat kurtarıcı önlemler, afet sonrasında uygulanacak doğru müdahaleler ve doğru davranış şekilleri hakkındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören çocuklara yönelik 'Temel Afet Farkındalık Bilinci Eğitimi' verildi.

Çocuklara afetlere hazırlıklı olma, doğru müdahale yöntemleri ve güvenli davranışlar konusunda bilgi verilerek, afet anında hayat kurtarıcı beceriler kazandırıldı. Afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmenin amaçlandığı programda, çocuklara afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği, güvenli alanlara nasıl geçmeleri gerektiği ve temel ilk yardım bilgileri aktarıldı.

Afet İşleri Dairesi Başkanı Fatih Işık, afet ve acil durum yönetimindeki en önemli unsurun eğitim olduğunu vurguladı. Bu kapsamda küçük yaş gruplarından itibaren eğitim vermeye başladıklarını dile getiren Işık, "Önceliğimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri. Verdiğimiz eğitimleri halkımızın tüm kesimleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Ulaşabildiğimiz herkese afet ve acil durumlarla ilgili eğitimler vereceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Çocuklara Temel Afet Farkındalığı Eğitimi Verildi - Son Dakika

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