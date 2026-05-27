Bursa\'da Dana Paniğe Neden Oldu

Bursa'da kaçan bir dana mahallede paniğe sebep oldu. Sahibinin elinden kurtulan hayvan, sokak aralarında hızla koşmaya başlayınca vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda bir süre kontrolsüz şekilde koşan dana, çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. O anlarda bazı vatandaşlar kaçan hayvanı cep telefonu kameralarıyla görüntülerken, bazıları ise korkuyla iş yerlerine ve apartman girişlerine sığındı.

Mahalle sakinleri ve hayvan sahiplerinin uzun uğraşları sonucu kaçan dana kıskıvrak yakalanarak kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mahallede kısa süreli panik oluştu. - BURSA