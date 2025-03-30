Bursa'da yürek ısıtan görüntüler...Düşen sebzeler el birliğiyle toplandı
BURSA - Bursa'da aracın kasasından yola düşen domatesler, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Arife günü yürek ısıtan görüntüler saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ani fren yapan hafif ticari otomobilin kasasından domatesler yola saçıldı. Durumu gören çevredeki yardımsever vatandaşlar, domatesleri el birliğiyle toplayarak satıcıya yardım etti. Yürek ısıtan anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Dayanışma Örneği: Domatesler Toplandı - Son Dakika
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