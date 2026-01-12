Nilüfer'de afetlere karşı hazırlık tatbikatı - Son Dakika
Yerel

Nilüfer'de afetlere karşı hazırlık tatbikatı

Nilüfer'de afetlere karşı hazırlık tatbikatı
12.01.2026 15:07  Güncelleme: 15:09
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa'daki deprem tatbikatında, afetlere karşı daha güçlü bir koordinasyon ve hızlı müdahale hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı. Tatbikatta, belediye ekipleri sahada tarama ve tespit yaptı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bursa'da düzenlenen deprem tatbikatına katılarak, çalışmaları yerinde takip eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Afetlere karşı daha güçlü bir koordinasyon ve hızlı müdahale için tüm paydaşlarla kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, TAMP kapsamında, Bursa Valiliği başkanlığında afet yönetimi senaryosu gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ile birlikte çalışmaları yerinden takip etti. Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri de sahada tarama ve tespit yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, afetlere karşı daha güçlü bir koordinasyon ve hızlı müdahale için tüm paydaşlarla kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Bursa'nın bir deprem kenti olduğunun her zaman bilincinde olunması gerektiğini dile getiren Başkanı Şadi Özdemir, "İhtimal bir afet anında en önemli şeylerden biri de doğru koordinasyon. İlk saatlerde hızlı ve bilinçli müdahale, yaşanacak karmaşayı ortadan kaldırır. Bizler de Nilüfer Belediyesi olarak bu sürecin önüne geçmek, riskleri en aza indirmek için planlamalarımızı titizlikle yapıyoruz" dedi. - BURSA

Yerel Yönetim, Şadi Özdemir, Deprem, Bursa, Yerel, Son Dakika

