Bursa'da Doğalgaz Kutusuna Çarpan Araç Patlama Yaptı

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Otomobilin çarptığı doğalgaz kutusu patladı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobil sürücüsü bir evin dışında bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle boru patlarken, sızan gaz mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Pınarlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin dışında bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan gazda sızıntı yaşandı. Patlama ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık itfaiye ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, Bursagaz ekipleri patlayan boruya müdahale etti. Yaşanan olayda can kaybı olmazken, Bursagaz ekiplerinin müdahalesi saniye saniye kameraya yansıdı.