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Bursa'da eğitim uçuşunda motor arızası yaşayan uçak tarlaya mecburi iniş yaptı - Son Dakika
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Bursa'da eğitim uçuşunda motor arızası yaşayan uçak tarlaya mecburi iniş yaptı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün eğitim uçuşunda motor arızası yaşayarak tarlaya mecburi iniş yapan tek motorlu uçak, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından kaldırıldı. Öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk'ün son mezuniyet uçuşunu gerçekleştirdiği öğrenildi. Hafif yaralı olan Öztürk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa\'da eğitim uçuşunda motor arızası yaşayan uçak tarlaya mecburi iniş yaptı
06.01.2024 - 13:38,  Güncelleme: 13:40
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün eğitim uçuşunda motor arızası yaşayınca tarlaya mecburi iniş yapan tek motorlu uçak bulunduğu yerden kaldırıldı. Öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk'ün son mezuniyet uçuşunu yaptığı öğrenildi. Hafif yaralı Öztürk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yenişehir Havalimanı'ndan havalanan bir uçuş okuluna ait öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk yönetimindeki TC-AYG kuyruk numaralı tek motorlu eğitim uçağı, Yunuseli ve Eskişehir'deki Sivrihisar havaalanlarına gidip Yenişehir'e dönüşe geçti.

Pilot Mehmet Akif Öztürk, uçağın motorundaki arıza sebebiyle Yenişehir ilçesi Çiçeközü köyünde uçakla tarlaya mecburi iniş yaptı. Ayağından hafif yaralanan Öztürk Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçak bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Öte yandan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk'ün son mezuniyet uçuşunu yaptığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü, kaza kırım ekibinin raporunun kısa zamanda açıklanacağı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bursa'da eğitim uçuşunda motor arızası yaşayan uçak tarlaya mecburi iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçuşunda motor arızası yaşayan uçak tarlaya mecburi iniş yaptı - Son Dakika
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