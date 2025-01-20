Bursa\'da Elektrik Tellerinden Kıvılcım Fırtınası

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Bursa'da kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, sokağı aydınlattı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, kıvılcımların etkisi sokak adeta gündüz gibi aydınlattı. Evlerin çok yakınında gerçekleşen olayda mahalle sakinleri de panik yaşadı. Patlama sesi de çıkaran elektrik telleri için ilgili ekiplere bilgi verilirken, yaşanan korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA