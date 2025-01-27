Bursa'da Engellilere Yönelik Afet Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Engellilere Yönelik Afet Çalıştayı Düzenlendi

Bursa\'da Engellilere Yönelik Afet Çalıştayı Düzenlendi

Osmangazi Kent Konseyi ve Engelliler Meclisi, 'Afetlerde Engelsiz Birlik' başlığıyla Bursa'da engelli bireylerin afet süreçlerindeki zorluklarını ele alan bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayda yeni projelerin planlanması hedeflendi.

27.01.2025 10:40  Güncelleme: 10:42
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Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü "Afetlerde Engelsiz Birlik" başlığıyla Bursa için bir ilki gerçekleştirdi. Engelli bireyler için ilk defa deprem ve afette yapılması gerekenlerin konuşulduğu çalıştay, Bursa İl AFAD ve Osmangazi Afet İşleri Müdürlüğünün destekleriyle düzenlendi. Çalıştayda, engelli bireylerin deprem ve diğer afetlerde yaşadığı zorluklar masaya yatırıldı.

Çalıştay kapsamında, engellilik durumlarına göre afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı şekilde münazara edildi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornosor'un da katıldığı etkinlikte, çalıştay çıktıları doğrultusunda yeni projelerin planlaması yapıldı.

Çalıştayın sonunda, elde edilen çıktılar ışığında engelli bireylerin afet süreçlerinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atılması hedeflendi. Planlanan projelerin, Bursa'daki afet hazırlık ve müdahale çalışmalarına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, çalıştayın önemine dikkat çekerek, "Engelli bireylerin afet süreçlerinde daha güvende olmalarını sağlamak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına attığımız bu adım, Bursa için bir ilk olma özelliği taşıyor. Çalıştaydan çıkan fikirler, ilerleyen süreçte hayata geçirilecek projeler için rehber olacak" dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Orhan Koca ise, çalıştayın engelli bireylerin sesi olma açısından önemli bir platform oluşturduğunu belirterek, "Afet süreçlerinde engelli bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bu çalıştay, farkındalık adına çok değerli bir adım oldu" şeklinde konuştu.

Çalıştayda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışmasının önemine de vurgu yapıldı. Osmangazi Kent Konseyi, bu alandaki çalışmalarını artırarak toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Engellilere Yönelik Afet Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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