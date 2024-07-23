Bursa'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa\'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da bir fabrikada başlayan ve diğer fabrikalara da sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni bir plana ihtiyaç olduğunu belirtti.

23.07.2024 19:20  Güncelleme: 19:23
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Bursa'da bir fabrikada başlayan ve kısa sürede diğer fabrikalara da sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yangınları önlemek için yeni bir plana ihtiyacımız var" dedi.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada başlayan yangın, kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı. Olay yerine kısa sürede Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, TOMA, Tarım AŞ'ye ve Yıldırım Belediyesi'ne bağlı tankerler sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, alevlerden zarar gören fabrika alanlarını gezerek, işletme sahiplerinden bilgi aldı. Yoğun emek harcayarak yangını kontrol altına alan ekiplere teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra fabrika yakınındaki binaları da gezerek, vatandaşlarla durum tespiti yaptı.

"Bu olayın son olmasını umut ediyorum"

Vakıf Mahallesi'ndeki yaşam alanlarının ortasında bulunan geri dönüşüm deposunda çıkan yangın sonucu 5-6'ya yakın fabrika ya da deponun küle döndüğünü söyleyen Başkan Bozbey, depoların mahalle ortasında bulunmasının da sorgulanması gerektiğini belirtti. Yangında can kaybının yaşanmamasının da teselli olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Milli bir servetimiz burada yok oldu. Kent yöneticileri olarak artık bu tür kaçak yapılan alanlara asla müsaade etmemeliyiz. Yerleşim alanlarında bu tür yerlere asla izin vermemeliyiz. Bunları halkımızla konuşarak ve ikna ederek başarmalıyız. Vakıf Mahallesi'nde yaşanan bu olayın son olmasını umut ediyorum. Kent yöneticileri olarak bu tür olayların yaşanmasına müsaade etmemeliyiz. Bu sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. Bundan sonra adımlarımızı planlı ve hızlı bir şekilde atacağız. Çocukların, gençlerin ve her yaştan insanın yaşam alanlarında rahatlıkla, güven içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz" dedi.

"Yangın, Bursa'nın yeni bir plana ihtiyacı olduğunu gösterdi"

Mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Bozbey, yangının evlere sıçramamasının da teselli olduğunu dile getirdi. Başkan Bozbey, "İtfaiye Daire Başkanımız başta olmak üzere itfaiye grubumuza ve çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Evleri ve yaşam alanlarını, diğer depoları korumak için yoğun bir mücadele sergilediler. İşletme sahiplerine de büyük geçmiş olsun. Ama bir işi yapacaksak doğru yerde yapmak zorundayız. Yangın, Bursa'nın yeni bir plana ihtiyacı olduğunu gösterdi. Yangınları önlemek için yeni bir plana ihtiyacımız var. Bu tür depoların yaşam alanlarından tahliyesine ihtiyaç var. Önümüzdeki süreçte planlama yapıp belediye başkanlarıyla da görüşerek bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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