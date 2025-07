Bursa\'da Fedakar Çiftçiye Büyükşehir Belediyesi\'nden Destek

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki yangına cant üzerinde giden çiftçi Türkiye'nin gündemine oturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Keles'in Basak köyünde yaşayan 64 yaşındaki Ramazan Doğru'nun lastiğini yeniledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Ramazan Doğru ile canlı yayında görüntülü görüşerek teşekkür etti. Başkan Bozbey, "Ramazan Amca hakkını helal et. Fedakarlığın unutulmaz. Bursa'yı hep birlikte yeşillendireceğiz" dedi. Başkan Bozbey, Ramazan Doğru'nun köyündeki su deposunun yenilenmesi talimatını verdi.

3 çocuk 2 torun sahibi Ramazan Doğru'nun patlayan lastiği ve cantı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yenilendi. Başkan Bozbey de sosyal medyanın gündemine giren fedakar çiftçi ile görüntülü görüşme yaptı.

Bozbey kahraman ve fedakar çiftçiye duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Başkan Bozbey, "Üzülmeyin Bursa'yı hep birlikte yeşillendireceğiz. Sizin ve köylerinizin eksiklerinizi hemen gidereceğiz. Köydeki havuzu ve su deposunu da hızlıca yenileyeceğiz. Yaptığınız bu fedakarlığı unutmayacağız. Hakkınızı helal edin" dedi. - BURSA