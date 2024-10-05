Bursa'da Geleneksel Nebi Dede Çorbası Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Bursa'da Geleneksel Nebi Dede Çorbası Etkinliği Gerçekleşti

Bursa\'da Geleneksel Nebi Dede Çorbası Etkinliği Gerçekleşti

Yıldırım'a bağlı Hamamlıkızık köyünde her yıl kestane hasadı döneminde düzenlenen Nebi Dede Çorbası etkinliği bu yıl da coşkuyla kutlandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, köy halkıyla bir araya gelip çorba ikramında bulundu.

05.10.2024 13:07  Güncelleme: 13:16
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Yıldırım'a bağlı Hamamlıkızık köyünde asırlardır imece usulüyle devam eden 'Nebi Dede Çorbası' etkinliği bu yıl da gerçekleşti.

Hamamlıkızık köyünü ziyaret ederek köy halkı ile bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşlara köyün asırlık geleneği olan 'Nebi Dede Çorbası'ndan ikram etti. Her sene kestane hasadı zamanında yapılan Nebi Dede Çorbası Günü, kestane hasadının bereketli olması, köy halkının ağaçtan düşme başta olmak üzere kaza ve musibetlerden korunması adına dua edilerek şifa niyetine yapılıyor. Hamamlıkızık köyünün manevi rehberlerinden Nebi Dede'nin başlattığı gelenek köy halkı tarafından sürdürülmeye devam ediyor. Köydeki her hanenin evinden getirdiği malzemelerle büyük kazanlar kurularak pişirilen çorba, köy halkına ve gelen misafirlere ikram ediliyor.

Muhtarlık, kalkınma kooperatifi ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Nebi Dede Çorbası etkinliğine katılan Başkan Oktay Yılmaz, bölgenin önemli bir değeri olan Nebi Dede Çorbası'nı hizmete açtıkları Hamamlıkızık Kadın Kooperatifi'nde yaşattıklarını ifade etti.

Nebi Dede Çorbası Geleneğine Başkan Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Komando Yüzbaşı Osman Öztürk katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Geleneksel Nebi Dede Çorbası Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

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