Bursa'da Rahvan At Yarışları nefes kesti - Son Dakika
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Bursa'da Rahvan At Yarışları nefes kesti

Bursa\'da Rahvan At Yarışları nefes kesti
21.06.2026 18:07  Güncelleme: 18:11
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Bursa'da 155 rahvan atı ve sporcunun katılımıyla düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, kıyasıya rekabete sahne oldu. Baş kategorisinde Orhan Erbaş birinci oldu.

Bursa'da Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 155 rahvan atı ve sporcuların katılımıyla düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları' çekişmeli anlara sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları', Ürünlü Rahvan At Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Yarışlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanvekili Zeki Genelioğlu ve çok sayıda sporsever katıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda Baş kategorisinin galibi Orhan Erbaş olurken, Başaltı kategorisinde Mehmet Barut, Büyük Orta'da Zekiler Gıda, Küçük Orta'da Mehmet Dinlenmez, Deste'de Muharrem Alan, Dörtlü Tay'da Aslan Demir ve Üçlü Tay kategorisinde Ali Kara birinciliği elde etti.

Yarışları takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol, sporculara ve katılımcılara Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın selamlarını iletti. Rahvan atlarının Türk kültür ve tarihindeki önemine vurgu yapan Şenol, "Bu kültürü Bursalı hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. Rahvan At Yarışları çok eski bir kültür. Bizler de bu kültürü yaşatmak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili federasyonumuzla ve Ürünlü Rahvan At Kulübümüzle bu yarışı düzenledik. Yarışlar çok dostça, birlik ve bütünlük içinde gerçekleşiyor. Emeği geçen herkese Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ediyorum. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ürünlü Atlı Spor Kulübü başkanı ve burada ciddi bir emek sarf ediyor. Türkiye Şampiyonası'nın Bursa'ya yakışacağını ve Büyükşehir Belediyesi olarak da her zaman destek sağlayacağımızı ifade ettik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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