Bursa Gümüşhaneliler Yayla Şenliği\'nde Karadeniz rüzgarı esti

Bursa Gümüşhane Dernekleri Federasyonu ve federasyona bağlı derneklerin organizasyonuyla düzenlenen Geleneksel Yayla Şenliği, Hüseyinalan Piknik Alanı'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren şenlikte Karadeniz kültürünün renkleri Bursa'da buluşurken, vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Yöresel lezzetlerin ikram edildiği, halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı ve halay ile horonların hiç durmadığı etkinlikte Bursa başta olmak üzere çevre illerden gelen binlerce vatandaş bir araya geldi. Şenlik alanında kurulan stantlarda Gümüşhane'ye özgü ürünler sergilenirken, sahne programları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Bursa GÜDEF Genel Başkanı Adem Bayram, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına gerçekleştirdiğimiz yayla şenliğimiz hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Maddi, manev, destek sağlayan sponsorlarımıza, katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Siyaset dünyasından yoğun katılım

Şenliğe siyaset, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim katıldı. Programda MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Yıldız, Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzzettin Küçük katılımcılara hitap gerçekleştirdi.

Yörenin en çok sevilen sanatçılarının sahne aldığı şenlik finalinde Selçuk Balcı konseri ile birlikte iki gün boyunca unutulmaz anlar yaşandı. Karadeniz kültürünü Bursa'da yaşatan ve hemşehri dayanışmasını güçlendiren Geleneksel Yayla Şenliği, yoğun katılım ve coşkulu görüntüler eşliğinde sona erdi. - BURSA