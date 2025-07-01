Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nden verilen bilgiye göre, saat 12.57'de Gemlik merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 10.14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Saat 11.47'de yine Gemlik merkezli 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Gemlik'te 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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