Genç Cumhuriyet'in sağlık alanındaki başarıları sergiyle anlatıldı

13.03.2026 15:24  Güncelleme: 15:25
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen sergi, Cumhuriyet'in sağlık alanındaki dönüşümünü ve başarılarını gözler önüne seriyor. Sergi, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık politikalarını ve toplum sağlığına yönelik çalışmaları detaylandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hazırlanan 'Genç Cumhuriyet'in Sağlık Alanındaki Başarıları' sergisi, Cumhuriyet'in sağlık alanındaki dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında sağlık alanında atılan adımları ve kısa sürede elde edilen başarıları ortaya koyan sergi, BUÜ Tıp Fakültesi'nde kapsamlı bir içerikle oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde sağlık politikalarının nasıl şekillendiği, toplum sağlığına yönelik sorunların nasıl tespit edilerek çözümler üretildiği ve sağlık alanında gerçekleştirilen örgütlenme çalışmaları görseller ve metinler eşliğinde anlatıldı.

Türkiye'deki sağlık politika temellerinin nasıl atıldığı ve toplum sağlığına yönelik çalışmaların nasıl geliştirildiğinin de ele alındığı sergi, Cumhuriyet'in ilk döneminde sağlık alanında yürütülen örgütlenme çalışmalarına, toplum sağlığını geliştirmeye yönelik uygulamalara, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihi anlamına ve Türkiye'de görev yapan ilk kadın sağlık çalışanlarına yer veriyor.

Serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, genç Cumhuriyet'in zor şartlara rağmen sağlık alanını öncelikli konular arasında tuttuğunu hatırlattı. Bu alanda atılan adımların bugün güçlü bir sağlık sisteminin temelini oluşturduğunu ifade eden Direkçi, herkesi sergiyi gezmeye davet etti.

Cumhuriyet'in ilk döneminde sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmaların yalnızca Türkiye için değil dünya sağlık tarihi açısından da dikkat çekici olduğunu dile getiren BUÜ Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Murat Civaner ise, serginin dönemin sağlık anlayışını ve yapılan çalışmaları görünür kılması açısından önemli olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür, Bursa, Sanat, Yerel, Son Dakika

