Bursa'da Gökdere Muhtar Evi İçin Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Gökdere Muhtar Evi İçin Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Bursa\'da Gökdere Muhtar Evi İçin Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gökdere Muhtar Evi'nin daha verimli kullanımı için kooperatif ve dernek yöneticileri ile muhtarların katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, bölgedeki tarımsal ürünlerin tanıtımına yönelik projeler ele alındı.

28.12.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gökdere Muhtar Evi'nin daha verimli ve aktif kullanılabilmesi amacıyla kooperatif, dernek yöneticileri ve muhtarların katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gökdere Muhtar Evi'nde düzenlenen toplantıya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Ayhan Alpkılıç, Bursa İli Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Başkanları, kadın kooperatiflerinin yöneticileri, dernek temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Muhtar Evi'nin ve bulunduğu bölgenin daha verimli kullanılması amacıyla bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda, yapılacak çalışmalar ve projeler ele alındı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, Gökdere Muhtar Evi'ni daha aktif kullanabilmek amacıyla tüm taraflarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Özellikle Muhtar Evi'nin bulunduğu bölgede Bursa'nın tarımsal ürünlerinin hasat takvimine göre tanıtımının yapılabileceğini belirten Sarsıcı, "Bursa'nın tarımsal anlamda çok fazla değeri bulunuyor. Bu ürünleri hasat dönemlerinde daha fazla tanıtmak, yarışmalar düzenlemek ve satışlarına imkan sağlamak istiyoruz. Gökdere'deki Muhtar Evi'nin de bunun için uygun olduğunu düşünüyoruz. Burayı bir eğitim merkezine de dönüştürmek istiyoruz. Kooperatif ve dernek yöneticileri ile muhtarların düşüncelerini bu açıdan önemsiyoruz. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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